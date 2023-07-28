اليوم السابع
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الجمعة، 28 يوليو 2023 09:47 ص
أكرم القصاص
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"الدفاع الروسية" تحبط هجوما أوكرانيا بطائرة مسيرة على مقاطعة موسكو

الجمعة، 28 يوليو 2023 09:29 ص
"الدفاع الروسية" تحبط هجوما أوكرانيا بطائرة مسيرة على مقاطعة موسكو الحرب الروسية الأوكرانية
موسكو (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط محاولة كييف لمهاجمة أهداف فى مقاطعة موسكو باستخدام طائرة بدون طيار الليلة الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)، أنه تم إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة بدون طيار على أهداف في مقاطعة موسكو، مضيفة أن قوات الدفاع الجوى دمرت المُسيرة دون أن يؤدي الحادث إلى وقوع إصابات أو أضرار.
 

وكان عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، أفاد في وقت سابق، بإسقاط طائرة بدون طيار في مقاطعة موسكو، مشيرا إلى عدم وجود ضحايا أو أضرار جراء محاولة الهجوم الفاشلة.
 

يذكر أنه منذ أوائل الشهر الحالي، تم إسقاط خمس طائرات بدون طيار أوكرانية في مقاطعة موسكو.


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