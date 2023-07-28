ارتفاع عدد ضحايا الحر فى المكسيك إلى 249 شخصا خلال 5 أشهر

فاطمة شوقى

أكدت وزارة الصحة المكسيكية أن عدد الوفيات في البلاد بسبب الحرارة الشديدة ، من 19 مارس إلى 22 يوليو ، وصل إلى 249 حالة ، ومن هذا العدد ، تم تسجيل 100 حالة في نويفو ليون ، 28 في تاماوليباس و 26 في فيراكروز و 26 في سونورا، وسُجلت بقية الوفيات في 12 ولاية أخرى. كما أبلغت الحكومة عن 3169 "حالة مرتبطة بدرجات حرارة طبيعية قصوى".

ووفقا لصحيفة "لا اكسبانثيون" المكسيكية فقد تم تسجيل معظم الوفيات - حوالي 157 ، أي ما يعادل 63٪ في "الموجة الحارة الثالثة" من أربع موجات متوقعة لعام 2023 ، وفقًا للمعلومات التي قدمتها الأمانة العامة، وبحسب معطيات حكومية ، فإن 92.4٪ من الوفيات ناتجة عن "ضربة شمس" والباقي بسبب الجفاف.

للمقارنة مع 2022 ، في المكسيك ، في الفترة من 16 إلى 22 يوليو ، "تم الإبلاغ عن 52 حالة مرتبطة وأربع وفيات على مستوى البلاد". في تلك الأيام نفسها من هذا العام ، أبلغت الدولة عن "282 حالة مرتبطة بدرجات حرارة طبيعية شديدة و 38 حالة وفاة على مستوى البلاد ، منها 7 تُعزى إلى الموجة الحارة الثالثة وتم إخطارها في وقت متأخر".

وتتجاوز درجات الحرارة في ولايتين (باجا كاليفورنيا وسونورا) 45 درجة مئوية، وهناك خمس ولايات أخرى تتراوح درجات الحرارة فيها بين 40 و 45 درجة مئوية.

ولمواجهة درجات الحرارة المرتفعة ، توصي الحكومة بشرب ما لا يقل عن 2 لتر من المياه المعبأة أو المغلية أو المطهرة "بشكل متكرر" ، وتجنب التعرض الطويل للشمس ، خاصة بين الساعة 11 صباحًا و 3 عصرًا، كما يوصون باستخدام الملابس المناسبة ، واقي الشمس ، والقبعات.