الرئيس التونسى يشدد على ضرورة خدمة الإدارة للمواطنين بكل الحياد التام

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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال جلسة عمل في قصر الحكومة بالقصبة مع كل من نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، أن على الإدارة خدمة المواطنين بكل الحياد التام.

وناقش الرئيس قيس سعيد - بحسب بيان رئاسة الجمهورية التونسية اليوم - مجموعة من المسائل الاقتصادية والاجتماعية خاصة مسألة توزيع الخبز، فضلا على النظام القانوني المتعلق بتصنيف المخابز، وتطهير الإدارة خاصة ممن لا يستجيبون لمطالب الشعب، متعللين بنصوص تم وضعها على المقاس ويتم في أغلب الأحيان تأويلها بهدف إجهاض أي مشروع إصلاحي.