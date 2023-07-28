حرائق إيطاليا تدمر أكثر من 100 بلدية خلال يومين والأضرار تصل لـ260 مليون يورو

كتبت ــ فاطمة شوقى

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لا تزال العديد من الحرائق نشطة في جنوب إيطاليا وتم تسجيل أكبر عدد لها الآن في منطقة بوليا ، وعلى الرغم من أنه تم بالفعل السيطرة على الحريق الكبير الذى شهده ساحل بوليا طوال الليل من قبل فرق الإطفاء، إلا أن هناك عددا من الحرائق القليلة الأخرى.

وأشارت صحيفة كورييرى الإيطالية، إلى أن تلك الحرائق التي كانت في البلاد اليومان الماضيان دمرت أكثر من 100 بلدية وتسببت في أضرار تجاوزت 260 مليون يورو منها 200 مليون يورو في قطاع الزراعة.

ومنذ يوم الأحد، تم تنفيذ 3232 تدخلاً بين بوليا وصقلية وكالابريا وسردينيا، من قبل 9846 رجل إطفاء تناوبوا في عمليات الإنقاذ في 4 مناطق وفقط في صقلية ، تم تنفيذ 1414 تدخلاً بسبب حرائق الغابات ، وهو أكبرها، وفقا لبيانات من الحماية المدنية الإيطالية.

لا تزال عدة حرائق نشطة في منطقة نورو، في سيرديلا، حيث هددت النيران المنازل ومخيمًا ، كما تم تسجيل حرائق في مدينة ماتيرا (وسط) وفي المنطقة الأيونية.

بينما تبدأ صقلية حساب الأضرار بعد الحرائق الرهيبة في هذه الأيام، فقد أعلنت حالة الأزمة والطوارئ الإقليمية وطلبت من الحكومة الوطنية الاعتراف بحالة الطوارئ أيضًا بسبب موجة الحر الاستثنائية في الجزيرة.

وفقًا لتقدير أولي تم توفيره لمنطقة صقلية ، هناك مئات المباني والبنى التحتية وأنظمة الخدمات العامة التي دمرت أو تضررت من الحرائق وتم إجلاء حوالي 2000 شخص ، حتى كإجراء احترازي ، لا يمكن لمئات منهم العودة إلى منازلهم.