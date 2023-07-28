الأمم المتحدة تحذر من التغير المناخى: "الأرض فى عصر الغليان العالمى"

إيمان حنا

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من أن الأرض باتت الآن في عصر الغليان العالمي، لقد انتهى عصر الاحترار المناخي العالمي، فى الوقت الذى أكد فيه العلماء أن يوليو الحالي أكثر الشهور المسجلة سخونة على الإطلاق، حيث ضربت تداعيات موجة حر فاقمها الاحترار المناخي العالمي أجزاء من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية هذا الشهر، إضافة إلى حرائق غابات أتت على مساحات من كندا وجنوب أوروبا.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن التغير المناخي هنا، وهو مرعب وهذه مجرد البداية، داعيا إلى اتخاذ إجراءات سريعة وقوية لوضع حد للانبعاثات المسببة لارتفاع حرارة الأرض.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومرصد المناخ التابع للاتحاد الأوروبي كوبرنيكوس: "من المرجّح جدًا أن يكون يوليو 2023 أكثر شهر يوليو سخونة وأكثر الشهور المسجّلة سخونًا على الإطلاق".

وأكد مدير "كوبرنيكوس" كارلو بونتيمبو أن درجات الحرارة المسجّلة في هذه الفترة "استثنائية" لدرجة أن العلماء واثقون بأن الأرقام القياسية قد تم تجاوزها حتى قبل نهاية الشهر.

وتشير البيانات المناخية غير المباشرة - مثل حلقات الأشجار التي تحدد عمرها - إلى أن درجات الحرارة التي سُجلت في يوليو 2023 قد تكون "غير مسبوقة في تاريخنا في آخر بضعة آلاف من السنوات"، وفق بونتيمبو، مضيفا أن هذه الدرجات قد تكون قياسية حتى "منذ نحو مئة ألف عام".

ومع تسجيل نحو 1,2 درجة مئوية من الاحترار المناخي العالمي منذ أواخر القرن التاسع عشر مدفوعا باحتراق الوقود الأحفوري، باتت موجات الحرارة أكثر سخونة وأطول مدة وأكثر تواترا، فضلا عن تكثف ظواهر الطقس القاسية الأخرى مثل العواصف والفيضانات.

ومع تعرض مساحات واسعة من الولايات المتحدة لموجة حر غير مسبوقة اعتبر الرئيس جو بايدن الخميس أن ارتفاع درجات الحرارة الناتج من التغير المناخي هو "تهديد وجودي".

من جهة ثانية ، قال مرصد كوبرنيكوس والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن المتوسط العالمي لدرجات حرارة سطح البحر، والذي كان أعلى بكثير من المعدلات المسجلة سابقا في فترات مماثلة من العام منذ مايو، ساهم في الحر الاستثنائي في يوليو.

وقال بونتيمبو إن "مساحة كبيرة" من وسط البحر المتوسط تقترب من معدلات غير مسبوقة على الإطلاق أو تجاوزتها.

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن السنوات الثماني المنتهية في 2022 كانت الأكثر سخونة على الإطلاق، رغم انعكاسات ظاهرة الطقس لا نينيا المرتبطة بانخفاض درجات الحرارة. وقد أفسح ذلك المجال الآن لظاهرة إل نينيو المرتبطة عموما بزيادة درجات الحرارة العالمية، رغم أنه من غير المتوقع أن تشتد حتى وقت لاحق من العام.

وترجح المنظمة أن ترتفع درجات الحرارة العالمية موقتا بمقدار1,5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية لسنة واحدة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة.