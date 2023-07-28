ميقاتى: علينا مسؤولية كبيرة فى حال لم يتم تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان

إيمان حنا

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان نجيب ميقاتى، أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاون الجميع للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي النسبي وعدم تعريضه للاهتزاز، وأن هناك مسؤولية وطنية ملقاة على عاتقنا جميعًا، في حال لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي.

جاء ذلك خلال اجتماع ميقاتى مع نواب حاكم مصرف لبنان وهم وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان، حيث جرت متابعة للاجتماعين السابقين اللذين عُقدا للبحث في مرحلة ما بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وشدد ميقاتى على أن المحاذير التي عبر عنها نواب الحاكم في البيان الذي أصدروه قبل أيام مشروعة، وان الخطة الموضوعة من قبلهم تنسجم مع الخطة الحكومية، والحكومة ستتعاون مع المجلس النيابي لاقرار التشريعات الضرورية لحسن سير عمل المؤسسات في المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، وفق الاصول المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف".

ومن ناحية أخرى أكد نواب الحاكم، أنهم يقومون بواجباتهم الوطنية والوظيفية ضمن الاصول القانونية، مشددين على أن البيان أصدروه لحض الجميع على تأمين المتطلبات القانونية والتنفيذية للحفاظ على الحد الادنى من الاستقرار الذي لا يقتضي المس به اليوم، مثمنين تجاوب القوى السياسية لتأمين المتطلبات حكوميا ونيابيا وقانونيا.