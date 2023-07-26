حصاد الوزارات.. الكهرباء: نتوقع استمرار تخفيف الأحمال حتى منتصف أغسطس المقبل

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.
الكهرباء: 14% زيادة فى الاستهلاك مقارنة بالعام الماضى
«الصحة»: تقديم 430 ألفا و427 خدمة فى المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية
وزارة العمل تعلن إلغاء وإيقاف نشاط 14 شركة إلحاق عمالة بالخارج
الصحة: التدخين من أسباب الإصابة بالسرطان والأمراض الصدرية المزمنة
نتيجة الثانوية العامة 2023.. الكنترولات تواصل مراجعة النتيجة ودرجات الطلاب
الكهرباء: نتوقع استمرار تخفيف الأحمال حتى منتصف أغسطس المقبل
وزير الصحة يبحث مع نظيره الإيطالى دعم التعاون المشترك بين البلدين
"الأوقاف": رفع جوائز مسابقة حفظ القرآن لـ8 ملايين جنيه بزيادة 300%
التعليم العالى: القومى للبحوث يطلق قافلة صحية لمحافظة الجيزة
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