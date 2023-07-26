اليوم السابع
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الأربعاء، 26 يوليو 2023 05:57 م
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حصاد الوزارات.. الكهرباء: نتوقع استمرار تخفيف الأحمال حتى منتصف أغسطس المقبل

الأربعاء، 26 يوليو 2023 05:15 م
حصاد الوزارات.. الكهرباء: نتوقع استمرار تخفيف الأحمال حتى منتصف أغسطس المقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم. 

الكهرباء: 14% زيادة فى الاستهلاك مقارنة بالعام الماضى
 
«الصحة»: تقديم 430 ألفا و427 خدمة فى المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية
 
وزارة العمل تعلن إلغاء وإيقاف نشاط 14 شركة إلحاق عمالة بالخارج
 
الصحة: التدخين من أسباب الإصابة بالسرطان والأمراض الصدرية المزمنة
 
نتيجة الثانوية العامة 2023.. الكنترولات تواصل مراجعة النتيجة ودرجات الطلاب
 
الكهرباء: نتوقع استمرار تخفيف الأحمال حتى منتصف أغسطس المقبل
 
وزير الصحة يبحث مع نظيره الإيطالى دعم التعاون المشترك بين البلدين
 

 


حصاد الوزارات

الكهرباء

التربيه والتعليم

تخفيف الاحمال

الصحه

الثانويه العامه

نتيجه الثانويه العامه

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