نتيجة الثانوية العامة 2023.. الكنترولات تواصل مراجعة النتيجة ودرجات الطلاب

كتب محمود طه حسين

واصلت كنترولات الثانوية العامة مراجعة نتيجة الثانوية العامة 2023، إضافة إلى مراجعة درجات الطلاب قبل تجميع النتيجة وإرسالها إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لاعتمادها، حيث من المقرر أن تحدد كنترولات الثانوية العامة بعد المراجعة كراسات الإجابة التى تحتاج إلى درجات رأفة وأيضا تحديد موعد انتهاء العمل بنتيجة الثانوية العامة 2023، فيما أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه من المقرر أن ينتهى العمل بنتيجة الثانوية العامة غدا الخميس.

نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع اليوم السابع

ويتيح موقع اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2023 على الموقع فور اعتمادها، وستتاح نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور التسجيل فى خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة، حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر اليوم السابع للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وإعلانها.

ومن المقرر إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الأيام المقبلة نتيجة الثانوية العامة، في مؤتمر صحفى يعقد بديوان وزارة التربية والتعليم، ومن المقرر أن تستعرض الوزارة نسب النجاح فى الثانوية العامة ومؤشرات المجاميع.

ويوفر اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة للطلاب وأولياء الأمور برقم الجلوس حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر موقع اليوم السابع للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وإعلانها.

وتعلن نتيجة الثانوية العامة 2023، إلكترونيا على موقع اليوم السابع، حيث يتاح للطالب معرفة النتيجة فى جميع المواد بجانب المجموع الكلى من خلال رقم الجلوس.