الكهرباء: 14% زيادة فى الاستهلاك مقارنة بالعام الماضى

كتبت رحمة رمضان

اعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن هناك زيادة في الاحمال مقارنة بنفس اليوم من نفس الشهر خلال العام الماضي على مدار اليوم بلغت نسبتها 14.49% ، لافتا إلى أن هناك زيادة بنسبة بلغت 8.2% زيادة في الاحمال خلال وقت الذروة مقارنة بالعام الماضي والذى يبدأ من الساعة 7 مساءا حتى الساعة 11 مساء.

وأضاف الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ امس الثلاثاء 35 ألف ميجا وات، معلنا، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج المتاح بلغت أمس الثلاثاء 9 آلاف 900 ميجاوات.

وأشار الجهاز إلى أن تراجع القدرات التى تم فصلها من خلال تخفيف الاحمال إلى 2500 ميجا وات بدلا من 3000 ميجا وات فى وقت الذروة خلال الأيام الماضية.