محافظ الجيزة يستجيب لسيدة تعانى مشكلة صحية بمفصل عظمة الفخذ

كتبت – مرام محمد

استجاب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لحالة السيدة عزيزة أحمد محمود عبد النعيم المقيمة بشارع بورسعيد متفرع من شارع المطار إمبابة، والتي تعاني من تخلل بمفصل بعظمة الفخد الصناعي وتحتاج عملية تركيب مفصل بالفخذين وليس لها مصدر دخل، وذلك فور رصد محافظة الجيزة استغاثه السيدة التي تم إذاعتها في أحد البرامج التليفزيونية.

على الفور وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المختصين بتوفير سيارة من ديوان عام محافظة الجيزة والتي قامت باصطحاب السيدة عزيزة محمود من المنزل إلي مستشفى الهلال الأحمر لاتخاذ الاجراءات والفحوصات الطبية اللازمة وتوفير كافة سبل الرعاية اللازمه لها.

ولفت محافظ الجيزة أن المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والإستماع إلى مطالبهم وإستغاثاتهم والتي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وحرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على التواصل تليفونياً مع السيدة عزيزة أحمد فور وصولها مستشفى الهلال الأحمر للاطمئنان على حالتها الصحية، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة لتجهيز المريضة لإجراء عملية تركيب مفصل بالفخدين وتفديم الرعاية اللازمه لها.

واطمأن المحافظ من مدير مديرية التضامن الاجتماعى على انتظام صرف معاش تكافل وكرامة للسيدة عزيزة مع تقديم مساعدات إضافيه لها لتسهيل سبل معيشتها.



محافظ الجيزة يستجيب لسيدة تعانى من مشكلة صحية بمفصل عظمة الفخذ



محافظ الجيزة يستجيب لسيدة تعانى من مشكلة صحية بمفصل عظمة الفخذ



محافظ الجيزة يستجيب لسيدة تعانى من مشكلة صحية بمفصل عظمة الفخذ



محافظ الجيزة يستجيب لسيدة تعانى من مشكلة صحية بمفصل عظمة الفخذ