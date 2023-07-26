"كهرباء الإسكندرية" تطلق أول خدمة لمعرفة موعد فصل التيار

كتبت رحمة رمضان

أطلقت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس إيهاب الفقى، أول خدمة إلكترونية لمعرفة موعد فصل التيار الكهربائي ، فى إطار تنفيذ خطة الشركة القابضة لكهرباء مصر برنامج لتخفيف الأحمال بسبب نقص الوقود في ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة.

وأعلن المهندس ايهاب الفقى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع "، أن الشركة تعمل على قدم وساق لتخفيف الأعباء على المشتركين في ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، موضحًا أنه يمكن إرسال بيانات المشترك لمعرفة مواعيد فصل التيار الكهربائي عليه، من خلال موقع الشركة الإلكترونى.

وأوضح الفقى أن هذه الخدمة الهدف منها أن يأخذ المشترك كافة الاحتياطات اللازمة قبل فصل التيار الكهربائي عنه حفاظا على سلامة المواطنين، وأن الشركة ملتزمة بتعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر فى تنفيذ جدول تخفيف الاحمال لحين الانتهاء من هذه الأزمة الموقتة.

كان مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قال إنه من المتوقع الاستمرار في اللجوء لتخفيف الاحمال من خلال قطع التيار الكهربائي على المواطنين بسبب نقص الوقود حتى منتصف الشهر المقبل، مشيرًا إلى وجود موشرات قوية توكد تراجع كميات الأحمال التى يتم تخفيفها نتيجة التحسن في إمدادات الوقود لشبكة الكهرباء.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن هناك اجتماعات مكثفة بين وزارتى الكهرباء والبترول لسرعة إنهاء الأزمة الموقتة الناتجة عن ضعف إمدادات الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية.