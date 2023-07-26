"الزراعة": حل مشكلات الرى بالنوبارية لضمان وصول المياه لنهايات الترع

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد عبد العال رئيس قطاع استصلاح الأراضى ، أنه تم عقد اجتماع تنسيقي بمدير مديرية الزراعة بالنوبارية لحل مشاكل الري خاصة فى ظل الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد والتغيرات المناخية غير المسبوقة حفاظا على الحاصلات الزراعية سواء البستانية أو المحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضر، والتي تمثل داعم أساسى للأمن القومى المصرى، خاصة في الأراضي الرملية والأراضى المستصلحة الحديثة.

حضر الاجتماع ممثلي المزارعين بمختلف المناطق وتم الاستماع ومناقشة الشكاوى والملاحظات الخاصة بعملية الرى وطول فترة المناوبات وعدم وصول المياه بنهايات بعض الفروع بالمنسوب المناسب، وتم الاتفاق على طرق إنهاء هذه المشاكل.

كما تم التنسيق لعقد اجتماع أسبوعى بكل مراقبة زراعية على حده يحضره مسئولى الري بالمنطقة ومسئولى الزراعة وممثلين عن المزارعين لتناول ما تم إنجازه في حل مشاكل الري بذات المنطقة والتخطيط لما هو قادم والتوعيه بأهمية التوسع فى الرى المطور.