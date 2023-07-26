الكهرباء: نتوقع استمرار تخفيف الأحمال حتى منتصف أغسطس المقبل

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول ب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المتوقع الاستمرار في اللجوء لتخفيف الاحمال من خلال قطع التيار الكهربائي على المواطنين بسبب نقص الوقود حتى منتصف الشهر المقبل، موكدا أن هناك موشرات قوية توكد تراجع كميات الأحمال التى يتم تخفيفها، نتيجة التحسن في إمدادات الوقود لشبكة الكهرباء.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن هناك اجتماعات مكثفة بين وزارة الكهرباء و وزارة البترول، لسرعة إنهاء الأزمة الموقتة الناتجة عن ضعف إمدادات الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وقال المصدر إن محطات انتاج الكهرباء تحتاج إلى حوالى 110 مليون متر مكعب يوميا خلال أشهر الصيف، وخاصة في الأيام المتوقع أن تصل الاحمال على الشبكة القومية للكهرباء إلى 35 الف ميجا وات، لافتا إلى أن وزارة البترول أكدت أنه سيتم العمل على زيادة كميات الوقود الذي يتم ضخه بمحطات الكهرباء قدر المستطاع.

أشار المصدر إلى أن برنامج الشركة القابضة لكهرباء مصر للفصل الاضطرارى من المحتمل أن يبدأ قبل كل ساعة بعد منتصف الليل بـ10 دقائق وبعد بدء الساعة لمدة 10 دقائق، وبحد أقصى ساعة، فعلى سبيل المثال أن تلجأ شركة التوزيع لفصل التيار الساعة 2:50 بعد منتصف الليل أو الساعة 2:10 دقائق بعد منتصف الليل ولمدة ساعة بعد أقصى، وذلك بهدف أيضا الحفاظ على سلامة المواطنين ليأخذوا كافة الاحتياطات فى هذه التوقيتات.