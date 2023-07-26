اليوم السابع
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وزارة الأوقاف تعلن اعتماد أول موفديها الدائمين إلى بلجيكا

الأربعاء، 26 يوليو 2023 01:08 م
وزارة الأوقاف تعلن اعتماد أول موفديها الدائمين إلى بلجيكا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على

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اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف اليوم الأربعاء إيفاد الشيخ حسن محمد عبد المعبود محمد إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة للعمل لدى مسجد الهداية شارلروا – بروكسل – بلجيكا ، إيفادًا دائمًا لمدة عام قابل للتجديد.
 
يأتى ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها ، وبناء على الطلب المتزايد من المساجد والمراكز الإسلامية حول العالم على الإفادة من جهود وخبرات وزارة الأوقاف المصرية في الدعوة إلى الله (عز وجل) بالحكمة والموعظة الحسنة ، من خلال إيفاد أئمة المساجد سواء إيفادًا دائمًا أو خلال شهر رمضان المبارك.
 
كما اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء 26 / 7 / 2023م  إيفاد كل من:
 
1. الشيخ / محمد حسن عبد العظيم إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة من الأئمة المتميزين وحاصل على درجة الماجستير للعمل لدى الجمعية الخيرية الإسلامية / أورغوايانا / البرازيل.
 
2. الشيخ / أحمد يونس أحمد عبد الغني إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة من الأئمة المتميزين وحاصل على درجة الماجستير للعمل لدى المركز الإسلامي / مناوس / الأمازون / البرازيل.
 
3. الشيخ/ عمرو يوسف مصطفى يوسف الجندي إمام وخطيب بمديرية أوقاف القليوبية من الأئمة المتميزين وحاصل درجة الدكتوراه للعمل لدى جمعية الرفاهية والثقافة الإسلامية / سان ميكال / ساوباولو / البرازيل . 
 

وزارة الاوقاف

الاوقاف

بلجيكا

شهر رمضان



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