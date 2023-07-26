وزارة الأوقاف تعلن اعتماد أول موفديها الدائمين إلى بلجيكا

كتب لؤى على

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف اليوم الأربعاء إيفاد الشيخ حسن محمد عبد المعبود محمد إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة للعمل لدى مسجد الهداية شارلروا – بروكسل – بلجيكا ، إيفادًا دائمًا لمدة عام قابل للتجديد.

يأتى ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها ، وبناء على الطلب المتزايد من المساجد والمراكز الإسلامية حول العالم على الإفادة من جهود وخبرات وزارة الأوقاف المصرية في الدعوة إلى الله (عز وجل) بالحكمة والموعظة الحسنة ، من خلال إيفاد أئمة المساجد سواء إيفادًا دائمًا أو خلال شهر رمضان المبارك.

كما اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء 26 / 7 / 2023م إيفاد كل من:

1. الشيخ / محمد حسن عبد العظيم إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة من الأئمة المتميزين وحاصل على درجة الماجستير للعمل لدى الجمعية الخيرية الإسلامية / أورغوايانا / البرازيل.

2. الشيخ / أحمد يونس أحمد عبد الغني إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة من الأئمة المتميزين وحاصل على درجة الماجستير للعمل لدى المركز الإسلامي / مناوس / الأمازون / البرازيل.

3. الشيخ/ عمرو يوسف مصطفى يوسف الجندي إمام وخطيب بمديرية أوقاف القليوبية من الأئمة المتميزين وحاصل درجة الدكتوراه للعمل لدى جمعية الرفاهية والثقافة الإسلامية / سان ميكال / ساوباولو / البرازيل .