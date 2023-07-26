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أخبار × 24 ساعة.. الإفراج عن 181 ألف طن أعلاف بـ92 مليون دولار خلال 5 أيام

الأربعاء، 26 يوليو 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الإفراج عن 181 ألف طن أعلاف بـ92 مليون دولار خلال 5 أيام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب: محمد الأحمدى

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