أخبار × 24 ساعة.. الإفراج عن 181 ألف طن أعلاف بـ92 مليون دولار خلال 5 أيام

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم هذه الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
التعليم العالى: مكتب التنسيق الإلكترونى سيعمل بنفس طريقة وقواعد العام الماضى
وزير الزراعة: الإفراج عن 181 ألف طن أعلاف بقيمة 92 مليون دولار خلال 5 أيام
"الصحة": يمكن الوقاية من فيروس B عن طريق التطعيم الإجبارى لحديثى الولادة
فحص 83 ألف مواطن خلال 30 يوما فى سوهاج ضمن حملة 100 يوم صحة
الصحة: ارتفاع درجة الحرارة وراء نشر البعوض للأمراض بشكل سريع
الكهرباء: تخفيف الأحمال ساعة واحدة وعلى المواطن الاتصال بـ121 حال التجاوز
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