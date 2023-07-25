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وزير الزراعة: الإفراج عن 181 ألف طن أعلاف بقيمة 92 مليون دولار خلال 5 أيام

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 08:00 م
وزير الزراعة: الإفراج عن 181 ألف طن أعلاف بقيمة 92 مليون دولار خلال 5 أيام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب: أسماء نصار

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أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزى وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. 

وأضاف أنه خلال الفترة من 14/7/2023 حتى 19/7/2023 تم الإفراج عن 181 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 92 مليون دولار.

وأضاف أن الإفراج شمل  126 ألف طن من الذرة بحوالى 45 مليون دولار وحوالي 55 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 41 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 6مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 19 يوليو 2023) 6.5 مليون طن منهم 4.7 مليون طن ذرة ، 1.8 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.2 مليار دولار. 


وزير الزراعه

الذره والصويا

مستلزمات الاعلاف

فول الصويا

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