الكهرباء: تخفيف الأحمال ساعة واحدة وعلى المواطن الاتصال بـ121 حال التجاوز

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن مدة تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي عن المشتركين لا تتعدى ساعة واحدة وفقا لتعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر لجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية من خلال تطبيق برنامج تنفيذ تخفيف الأحمال وفقا لجدول زمنى.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن مركز التحكم القومي يفصل التيار لتخفيف الأحمال ساعة بحد أقصي ويجب على أى مواطن تزيد مدة الانقطاع لديه عن الساعة الإبلاغ عن طريق الخط الساخن 121 أو تطبيق طوارئ كهرباء، موضحا أن الانقطاعات التى تستمر لأكثر من ساعة غير ناتجة عن تخفيف الأحمال و إنما أعطال فنية طارئة.

وقال حمزة إن برنامج الشركة القابضة لكهرباء مصر للفصل الاضطرارى من المحتمل أن يبدأ قبل كل ساعة بعد منتصف الليل ب10 دقائق و بعد بدء الساعة لمدة 10 دقائق و بحد أقصى ساعة فعلى سبيل المثال أن تلجأ شركة التوزيع لفصل التيار الساعة 2:50 بعد منتصف الليل أو الساعة 2:10 دقائق بعد منتصف الليل ولمدة ساعة بعد أقصى بهدف أيضا الحفاظ على سلامة المواطنين ليأخذوا كافة الاحتياطات فى هذه التوقيتات.

كان مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كشف أن مدة الانقطاع وعدد مرات الفصل ستشهد تراجع كبير خلال الأيام المقبلة مع بدء تنفيذ برنامج الشركة القابضة لكهرباء مصر لتخفيف الاحمال وفقا لجدول زمنى ، كاشفا أن هناك تحسن نسبي في إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء.

قال المصدر، محطات انتاج الكهرباء تحتاج إلى حوالى 110 مليون متر مكعب يوميا خلال أشهر الصيف وخاصة في الأيام المتوقع أن تصل الاحمال على الشبكة القومية للكهرباء إلى 35 الف ميجا وات، لافتا إلى أن وزارة البترول أكدت أنه سيتم العمل على زيادة كميات الوقود الذي يتم ضخه بمحطات الكهرباء قدر المستطاع.

وتوقع المصدر أن يتم الاستمرار في اللجوء إلى تخفيف الاحمال من خلال قطع التيار الكهربائي على المواطنين حتى منتصف أغسطس.