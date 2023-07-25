اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 يوليو 2023 11:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم العالى: مكتب التنسيق الإلكترونى سيعمل بنفس طريقة وقواعد العام الماضى

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 10:26 م
التعليم العالى: مكتب التنسيق الإلكترونى سيعمل بنفس طريقة وقواعد العام الماضى عادل عبدالغفار
محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن مكتب التنسيق الإلكتروني سيعمل بذات الطريقة والقواعد التي عمل بها العام الماضي.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي أن التنسيق لكليات ومعاهد التمريض ستتم وفقًا للتوزيع الجغرافي، ولن تكون وفقًا للتوزيع الإقليمي، لإتاحة الفرصة للطلاب بالتقدم في أي محافظة.
 
 
وتابع: تم عمل حملة لتوعية الطلاب من خلال كافة المنصات الرقمية للوزارة، ويستهدف تجنب الأخطاء الشائعة التي يقع بها الطلاب في التنسيق، وترتيب الرغبات، وتم رصد الأخطاء الشائعة على مدار الأعوام السابقة وتصحيحها، ونفس الأمر تم في اختبار القدرات من تقديم نصائح للطلاب. 

التعليم العالى

تنسيق الطلاب

نتيجة الثانوية العامة

سيد على

عادل عبدالغفار

تنسسق 2023



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة