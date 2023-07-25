"الصحة": يمكن الوقاية من فيروس B عن طريق التطعيم الإجبارى لحديثى الولادة

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن الوقاية من الإصابة ب فيروس بى عن طريق التطعيم الإجبارى للأطفال حديثى الولادة ويمكن إعطاءه للبالغين ممن لم يتلقوا التطعيم.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، إن التهاب الكبد الفيروسي B هو عدوى تهدد حياة الشخص المصاب بها، وتعرضه لمضاعفات خطيرة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: يجب الحرص على الكشف المبكر والمتابعة والعلاج بالمكان في العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد.

وأضاف الدكتور وائل عبدالرازق نائب المدير التنفيذى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنه يتم صرف الأدوية لمرضى "سرطان الكبد" خلال أول زيارة لهم بعد إحالتهم للتقييم من خلال 22 عيادة متعددة التخصصات داخل وحدات علاج الفيروسات الكبدية تضم تخصصات (كبد، أورام، أشعة تداخلية، جراحة) لتقييم الحالة وتحديد النمط الأفضل للعلاج سواء دوائى أو جراحى.

ولفت «عبدالرازق» إلى ضرورة حث وتوعية مرضى التليف الكبدى المترددين على وحدات الفيروسات الكبدية، بالمتابعة الدورية لعدم تفاقم الحالة المرضية، أيًا كان سبب الإصابة بالتليف، حيث يتم تقديم خدمات الفحص بالموجات فوق الصوتية، وتحاليل الأورام دوريًا وبالمجان كل 4 أشهر لمرضى التليف الكبدى من خلال 65 وحدة للفيروسات الكبدية.