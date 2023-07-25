فحص 83 ألف مواطن خلال 30 يوما فى سوهاج ضمن حملة 100 يوم صحة

سوهاج عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج عن قيام مديرية الشئون الصحية بتوقيع الكشف الطبي وفحص 83 ألف و 983 مواطن ومواطنة بمختلف مدن وقرى المحافظة، ضمن فعاليات الحملة القومية " 100 يوم صحة "، والتي انطلقت 25 يونيو الماضي، وتهدف إلى تكثيف حملات مبادرة رئيس الجمهورية " 100 مليون صحة"، ومنها " الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة المصرية، العناية بصحة الأم والجنين، الكشف وعلاج ضعف السمع لحديثي الولادة، القضاء على فيروس سي لطلاب المدارس، فحص المقبلين على الزواج، علاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس، بالإضافة إلى الرعاية الصحية لكبار السن " .

ومن جانبه أوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الفرق الطبية للحملة انتشرت بالشوارع والميادين والمؤسسات الحكومية، والوحدات الصحية، مشيرا إلى فحص 31 ألف و874 مواطن من خلال مبادرة " الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة "، وفحص 34 ألف 975 سيدة من خلال مبادرتي "صحة الأم والجنين"، و مبادرة " صحة المرأة ".

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم فحص 8 آلاف و616 طفل ضمن مبادرة الكشف وعلاج ضعف السمع بين حديثي الولادة، وفحص 7 آلاف و566 مواطن ضمن مبادرة " فحص المقبلين على الزواج"، بالإضافة إلى فحص 952 من كبار السن".