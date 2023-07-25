اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 يوليو 2023 05:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: ارتفاع درجة الحرارة وراء نشر البعوض للأمراض بشكل سريع

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 02:47 م
الصحة: ارتفاع درجة الحرارة وراء نشر البعوض للأمراض بشكل سريع البعوض
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة الصحة والسكان إنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة يواصل البعوض نشر الأمراض بشكل أسرع من أى وقت مضى وتابعت: تغير المناخ يؤثر بشكل مباشر على الصحة.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن المبيدات الآمنة تحمى من الإصابة بالأمراض المعدية وتابعت وزارة الصحة: يمكن استخدام المبيدات الحشرية الآمنه للتخلص من البعوض الذى تزداد كثافته في فصل الصيف والذى يعتبر أهم نواقل الأمراض . 
 
كانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن طرق الوقاية من لدغات البعوض والتى تمثلت فى النقاط التالية:-
 
1- استعمال سلك ضيق النسيج على النوافذ.
 
2- استعمال المبيدات الحشرية الآمنة.
 
 3- ارتداء الملابس طويلة الأكمام.
 
 4 - استخدام الأجهزة والمستحضرات الكيميائية طاردة الناموس.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان: تزداد كثافة البعوض فى فصل الصيف ويعتبر أحد أكثر نواقل الأمراض انتشارًا.
 
وزاره الصحهههههههههه
 

 


الصحة

البعوض

درجات الحرارة

تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة