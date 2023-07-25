اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 يوليو 2023 05:23 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.."الصحة": يمكن الوقاية من فيروس B عن طريق التطعيم الإجبارى

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.."الصحة": يمكن الوقاية من فيروس B عن طريق التطعيم الإجبارى وزارة الصحة والسكان -أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم. 

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