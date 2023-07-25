حصاد الوزارات.."الصحة": يمكن الوقاية من فيروس B عن طريق التطعيم الإجبارى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

"الصحة": يمكن الوقاية من فيروس B عن طريق التطعيم الإجبارى لحديثى الولادة

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