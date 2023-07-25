حصاد الوزارات.."الصحة": يمكن الوقاية من فيروس B عن طريق التطعيم الإجبارى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.
"الصحة": يمكن الوقاية من فيروس B عن طريق التطعيم الإجبارى لحديثى الولادة
الكهرباء: تخفيف الأحمال ساعة واحدة وعلى المواطن الاتصال بـ121 حال التجاوز
التعليم تنتهى من التحقيق فى وقائع الغش قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023
وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول مع شركة "إينى" لإنشاء مركز تدريب للكوادر الطبية
الصحة: ارتفاع درجة الحرارة وراء نشر البعوض للأمراض بشكل سريع
رضا حجازى: مصر طبقت رؤية إصلاحية لمنظومة التعليم قائمة على إكساب المهارات
تعرف على قيمة الاشتراكات الشهرية للقطار الخفيف من السلام للعاصمة الإدارية
هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تنظم ورش عمل لتدريب المُبتكرين
وزير العمل يفتتح ملتقى توظيف يوفر فرص عمل فى 70 شركة اتصالات
"التضامن" تستعد لصرف معاشات أغسطس الأسبوع المقبل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة