طلاب الإعدادية بالقاهرة يؤدون امتحان الدور الثانى فى الدراسات والحاسب الآلى

كتب سيد الخلفاوى

أدى طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الثلاثاء، إمتحان الدور الثانى، مادة الدراسات الاجتماعية فى الفترة مابين 9 : 11، ويؤدوا الان مادة الحاسب الآلي فى الفترة ما بين 11:30 : 12:30.

وتابع أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، غرفة العمليات اليوم، انتظام سير اللجان الإمتحانية، وتأكد من وضوح الطباعة فى الورقة الإمتحانية وعدم وجود اى مشاكل فى الإمتحان .

وشدد "موسى" بعدم التهاون فى أى واقعة تسريب أو غش إلكتروني طوال فترة الإمتحانات مؤكداً على إتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن انتظام سير الإمتحانات والتعامل الفورى والمباشر مع حالات الغش التى يتم رصدها وفقاً للقواعد المنظمة لأعمال الإمتحانات

وأشار " موسى " أنه تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب، كما صرح " مدير المديرية " أن عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثانى 33734 ، منهم 11933 طالب بنين، و14404 طالبة بنات، موزعين على (338) لجنة بالإدارات التعليمية ال33

ونوه " موسى " أن المديرية شكلت غرف عمليات لجميع الإدارت التعليمية ال33 متواصلة على مدار اللحظة .

كما وجه مديرى عموم الإدارت التعليمية بمتابعة الإمتحانات على مستوى جميع اللجان كلاً فى نطاق إدارته والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تواجه العملية الإمتحانية ، والتأكيد علي رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل والإلتزام بكافة الضوابط والقرارات المنظمة لأعمال الإمتحانات، وعدم اصطحاب الطلبه والمعلمين للهاتف المحمول وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك .