تعرف على قيمة الاشتراكات الشهرية للقطار الخفيف من السلام للعاصمة الإدارية

كتب سيد الخلفاوى

مع زيادة التردد على العاصمة الإدارية الجديدة بعد نقل الموظفين إلى الحى الحكومى، ونقل مقرات الوزارات الحكومية، يزداد استخدام القطار الكهربائى الخفيف، والذى يعد الشريان الرئيسى للوصول للعاصمة، ويوفر الاشتراك الشهرى للركوب بالقطار مقارنة بسعر التذكرة.

وينشر "اليوم السابع" بيان بأسعار الاشتراكات الشهرية للقطار الكهربائي الخفيف LRT، والذى يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية من محطة عدلى منصور التبادلية المركزية بالسلام.

وتعد أسعار اشتراكات القطار الكهربائى الخفيف مخفضة بنسبة 50% عن قيمة تذاكر الركوب اليومية، وأسعار التذاكر للقطار الكهربائي الخفيف LRT ، هي (10 جنيهات لركوب 3 محطات / 15 جنيه لركوب 5 محطات / 20 جنيه لأكثر من 7 محطات).

وأسعار الاشتراك الشهري هي (300 جنيه شهرى لعدد 3 محطات بواقع تكلفة 5 جنيهات للتذكرة وبنسبة 50% تخفيض، 500 جنيه شهري لعدد 5 محطات بواقع تكلفة 8 جنيهات للتذكرة وبنسبة 47% تخفيض، 600 جنيه شهري لأكثر من 7 محطات بواقع تكلفة 11.5 جنيه للتذكرة وبنسبة 42% تخفيض).

ويعتبر القطار الكهربائى الخفيف LRT ، أهم خطوط الربط مع العاصمة الإدارية الجديدة، والأول من نوعه فى مصر، ويهدف المشروع للربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، وخدمة المدن العمرانية الجديدة، ويتحرك من محطة عدلى منصور بالسلام، حتى العاصمة الإدارية.

وفى النقاط التالية نوضح قيمة التذاكر والاشتراكات بالتفصيل.

قيمة التذاكر:

تبلغ أسعار التذاكر حتى 3 محطات بـ10 جنيهات.

حتى 7 محطات بـ15 جنيه .

أكثر من 7 محطات بـ20 جنيه

قيمة الاشتراك الشهرى:

قيمة الاشتراك الشهرى حتى 3 محطات 300 جنيه .

الاشتراك الشهرى حتى 7 محطات 500 جنيه .

الاشتراك الشهرى لأكثر من 7 محطات ب 600 جنيه.

يغطى الاشتراك عدد غير محدود للرحلات طوال الشهر.

يعمل القطار الخفيف يوميا من الساعة 5.30 صباحا حتى الساعة 11.30 مساء.

الخط الساخن للشكاوى : 19549.