وزير العمل يفتتح ملتقى توظيف يوفر فرص عمل فى 70 شركة اتصالات

كتبت آية دعبس

أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن الدولة المصرية تسير على قدم وساق نحو التحول الرقمي وعالم التكنولوجيا، تماشياً مع المتغيرات التي طرأت على سوق العمل المحلي والدولي.

وقال شحاتة، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاستعداد المُستمر لوظائف المستقبل، وتحديد المِهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلاً، وتنمية مهارات الشباب عليها، مؤكداً على أهمية التعاون والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج على تنمية قدرات الشباب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإعداد الكوادر التقنية الوطنية المدربة تدريباً جيداً ليتلاءم مع متطلبات سوق العمل.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في المؤتمر الرابع ل توظيف الشباب الذي يتم تنظيمه اليوم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة، بحضور الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات.

وعلى هامش المؤتمر افتتح الوزير شحاتة ملتقى توظيف، بحضور ممثلين عن 70 شركة رائدة في مجال الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، توفر المئات من فرص العمل للشباب، واستمع إلى ممثلي هذه الشركات، وإلى الشباب المتواجد في الملتقى للتقديم على فرص عمل، وحث الجميع على الجدية، وبذل كل الجهود من أجل العمل لخدمة التنمية في الدولة المصرية.

وبدأ الوزير كلمته بالقول: "يُشرفني اليوم مشاركتكم في هذا المؤتمرالرابع لتوظيف الشباب، لكي نؤكد مجدداً حرص الدولة المصرية على التعاون والتنسيق مع كافة شركاء التنمية في الداخل والخارج، وأن وزارة العمل تدعم باستمرار هذا التعاون والحوار مع شركائنا لتحقيق الأهداف المشتركة ...وما يحدث اليوم، خير دليل على ما نقوله، ويتطابق تماماً مع رؤية الدولة المصرية،في إتجاه تعزيز الإبتكار،وتوفير الحلول القائمة على أحدث توجهات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبناء قدرات الشباب لخلق قيمة مضافة لهم، وتحقيق استراتيجية التحول الرقمي للدولة المصرية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستعداد المُستمر لوظائف المستقبل و"الذكاء الاصطناعي"، وتحديد المِهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلاً، والمهارات اللازمة لها، وتأكيد الرئيس على أنه يجب العمل على تنمية مهارات الموارد البشرية بما يتناسب مع احتياجات الوظائف".

وأضاف الوزير: "إنه في الوقت الذي نُرحب فيه بأهمية هذا المؤتمر، ومُخرجاته، وأهدافه، فإننا نتطلع إلى المزيد من العمل المشترك، والإستمرار في تنفيذ أفكارنا المشتركة لدعم خطط التحول الرقمي، وتحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وتدريب مُدربين بشهادة دولية معتمدة على برامج متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، وذلك فى إطار خطط وزارة العمل نحو تحقيق التحول الرقمى فى مختلف أعمالها وخدماتها المُقدمة للمواطنين، خاصة للشباب من الجنسين ودعمهم ببرامج التدريب المُعتمدة عالمياً لتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل الداخلى والخارجى..".

وأكد الوزير :"إن وزارة العمل ،وهي تتعاون وتُنسق مع شركائها من أجل ربط التدريب المهني بإحتياجات سوق العمل من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها ،وكذلك تنفيذ بروتوكولات التعاون مع المؤسسات الوطنية ذات الأهداف المشتركة، يتماشى ذلك مع ثقافة الدولة ،ورؤية مصر 2030، ومع معايير العمل الدولية، وما يشهده سوق العمل العالمي من تحديات ووظائف مستقبلية خاصة في مجال التكنولوجيا والرقمنة."

واختتم الوزير شحاته كلمته بالتأكيد على أن هذا الملتقى الذي تشارك فيه 70 شركة رائدة في مجال الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات يُعد فرصة حقيقية للتأكيد على تواصل التعاون، ودعا الوزير الجميع إلى بذل المزيد من العمل والجُهد،لدفع مسيرة التنمية في الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..