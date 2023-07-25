أخبار 24 ساعة.. الكهرباء تعلن تراجع الأحمال المفصولة لـ2500 بدلا من 3000 ميجاوات

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم هذه الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
"الكهرباء" تعلن تراجع الأحمال المفصولة لـ2500 بدلا من 3000 ميجاوات
الصحة: تراجع نسب الوفيات بالتسمم لأقل من 1%
الحكومة تنفى وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر مما يهدد بخروجه من الخدمة
متحدث وزارة الكهرباء عن انقطاع التيار الكهربائى: انتهاء الأزمة قريبا
وزير الإسكان يتفقد مشروعات محاور الطرق و"سكن كل المصريين" بمدينة السادات
وزيرة الثقافة: مصر تشهد طفرة غير مسبوقة فى مجالات التدريب والتأهيل
وزير الزراعة الإيطالى: زيادة التنسيق لتفعيل مجالات التعاون مع مصر
الكهرباء والبترول تعرضان مقترحات لحل أزمة انقطاع التيار.. اعرف التفاصيل
الصحة تكشف 4 خطوات هامة للحماية من سرطان الرئة.. تعرف عليها
متحدث الكهرباء: انقطاعات التيار في نفس التوقيت اليومي بحد أقصى ساعة
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