اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 يوليو 2023 06:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف تعلن انطلاق برنامج "المنبر الثابت" المشترك مع الأزهر فى 1004 مساجد أول أغسطس

الإثنين، 24 يوليو 2023 04:51 م
الأوقاف تعلن انطلاق برنامج "المنبر الثابت" المشترك مع الأزهر فى 1004 مساجد أول أغسطس وزارة الأوقاف
كتب - لؤي علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق برنامج (المنبر الثابت) الدعوي المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في جميع المحافظات، الثلاثاء من كل أسبوع عقب صلاة المغرب بــ(1004) مساجد، وذلك خلال شهر أغسطس 2023م.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
 
وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنه تم اختيار موضوعات وأماكن تنفيذ البرنامج في هذه المساجد على النحو التالي:
1- الثلاثاء: 1/8/2023م ، عن موضوع: (ذكر الله وأثره في تقوية الإيمان).
2- الثلاثاء: 8/ 8/ 2023م ، عن موضوع: (فضلالدعاء وآدابه).
3- الثلاثاء: 15/ 8/ 2023م ، عن موضوع:  (إصلاح ذات البين).
4- الثلاثاء: 22/8/ 2023م ، عن موضوع: (آداب الطريق).
5- الثلاثاء: 29/8/ 2023م ، عن موضوع: (حسن الظن بالله). 
 
كما نشرت الوزارة أسماء المجموعة الثانية من المرشحين للتصفية النهائية في مسابقة إيفاد قراء شهر رمضان 1445هـ /2024م، وسيعلن لاحقًا موعد الاختبار النهائي وسيكون شفويًّا، وهم:
 
FB_IMG_1690205356745

 


وزارة الاوقاف

الايفاد

المنبر الثابت

الازهر الشريف



الموضوعات المتعلقة

وزير الأوقاف: السماح بتدريس اللغة العربية بالمساجد من أول أغسطس

الأحد، 23 يوليو 2023 02:36 م

وزير الأوقاف: حين تتوقف عن تطوير ذاتك يسبقك الزمن والآخرون

السبت، 22 يوليو 2023 08:08 م

وزير الأوقاف يناقش رسالة دكتوراة عن ترجمة نصوص القرآن الكريم بجامعة دمنهور

السبت، 22 يوليو 2023 01:36 م

وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 8 مساجد منها 5 جديدة و3 صيانة وتطويرًا

الجمعة، 21 يوليو 2023 06:00 ص

وزارة الأوقاف: زى موحد لعمال المساجد يجرى العمل على توفيره تدريجيا

الأربعاء، 19 يوليو 2023 10:03 ص

وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية ومحافظ القاهرة يشهدون احتفالية الأوقاف بالعام الهجرى الجديد

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 10:17 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة