الأوقاف تعلن انطلاق برنامج "المنبر الثابت" المشترك مع الأزهر فى 1004 مساجد أول أغسطس

كتب - لؤي علي

أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق برنامج (المنبر الثابت) الدعوي المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في جميع المحافظات، الثلاثاء من كل أسبوع عقب صلاة المغرب بــ(1004) مساجد، وذلك خلال شهر أغسطس 2023م.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنه تم اختيار موضوعات وأماكن تنفيذ البرنامج في هذه المساجد على النحو التالي:

1- الثلاثاء: 1/8/2023م ، عن موضوع: (ذكر الله وأثره في تقوية الإيمان).

2- الثلاثاء: 8/ 8/ 2023م ، عن موضوع: (فضلالدعاء وآدابه).

3- الثلاثاء: 15/ 8/ 2023م ، عن موضوع: (إصلاح ذات البين).

4- الثلاثاء: 22/8/ 2023م ، عن موضوع: (آداب الطريق).

5- الثلاثاء: 29/8/ 2023م ، عن موضوع: (حسن الظن بالله).

كما نشرت الوزارة أسماء المجموعة الثانية من المرشحين للتصفية النهائية في مسابقة إيفاد قراء شهر رمضان 1445هـ /2024م، وسيعلن لاحقًا موعد الاختبار النهائي وسيكون شفويًّا، وهم: