متحدث وزارة الكهرباء عن انقطاع التيار الكهربائى: انتهاء الأزمة قريبا

كتب محمد شرقاوى

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن أزمة انقطاع الكهرباء يتم العمل على حلها سريعا، وخلال أيام قليلة ستنتهى.

وتابع خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد: أزمة انقطاع الكهرباء في مصر سيتم حلها خلال يومين على الأرجح، كاشفا أن بيان الحكومة بشأن وقت قطع الكهرباء كان لطمأنة المواطنين في المحافظات كافة؛ خاصة أن هناك بعض الأنشطة متعلقة بالكهرباء وعلى رأسها الصعود في الأسانسير.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن انقطاع الكهرباء في مصر قبل وبعد رأس الساعة وبين تلك الفترة، موضحا أنه لا يشترط قطع الكهرباء في وقت محدد لكن يمكن أن تقل أو تزيد في فترة 60 دقيقة تقريبا، منوها أن القطع خلال ساعة لا يؤثر بالسلب على الخدمات للمواطنين.

وأضاف أن هناك بعض المنشآت الحيوية لا يمكن قطع الكهرباء عنها مثل أقسام ومراكز الشرطة، والمستشفيات والبنوك والمؤسسات الحيوية التي تخدم المواطنين على مدار الساعة.

واستكمل حمزة: انقطاع الكهرباء في ذات المنطقة يكون وفق جدول محدد بالتناوب بين المناطق، فمن الممكن أن تكون المنطقة مقسمة لخطين، فيكون القطع في خط وآخر تعمل الخدمة والعكس بالتناول مرة في الخط الآخر، معلنا أن هناك فرق من الطوارئ تقوم بالتواصل الفوري مع المواطنين بالتنسيق مع غرف العمليات على مستوى الجمهورية لحل الأزمات وتلقي الشكاوى على رقم الخط الساخن لأعطال الكهرباء وهو (114)، فضلًا عن 3 أرقام أرضية أخرى لاستقبال شكاوي أهالي المحافظة بشأن طوارئ الكهرباء وأعطالها، وهي:

- 0842168041.

- 0842168042.

- 0842168043.