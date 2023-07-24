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الكهرباء والبترول تعرضان مقترحات لحل أزمة انقطاع التيار.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 24 يوليو 2023 02:40 م
الكهرباء والبترول تعرضان مقترحات لحل أزمة انقطاع التيار.. اعرف التفاصيل انقطاع الكهرباء
كتبت ــ رحمة رمضان

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كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الطارئ لوزيرى الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير البترول على وضع  مقترحات لحل أزمة الانقطاعات بشكل سريع وتخفيف الأعباء على المواطنين بشكل كبير، وعرضها على مجلس الوزراء للبت فيها، موضحا أنه تم الاتفاق على الاستمرار في عدم تخفيف الأحمال على القطاع الصناعي والمنشآت الحيوية والمرافق العامة والذين يمثلون حوالي 60% من قدرة الشبكة القومية للكهرباء.
 
وأشار المصدر، إلى أن القطاع الصناعي والمنشآت الحيوية والمرافق العامة لا يمكن الفصل عنهم للحفاظ على الوضع الاقتصادي وعدم التسبب فى حدوث أي أضرار اقتصادية تضر بالصالح العام للمواطنين والدولة معا، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على وضع حلول لتقليل فترة الانقطاعات وعدد مرات الفصل نتيجة التحسن النسبي في كميات الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة.
 
وقال المصدر، محطات إنتاج الكهرباء تحتاج إلى حوالى 110 ملايين متر مكعب يوميا خلال أشهر الصيف، وخاصة في الأيام المتوقع أن تصل الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء إلى 35 ألف ميجا وات، لافتا إلى أن وزارة البترول أكدت أنه سيتم العمل على زيادة كميات الوقود الذي يتم ضخه بمحطات الكهرباء قدر المستطاع.

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