متحدث الكهرباء: انقطاعات التيار في نفس التوقيت اليومي بحد أقصى ساعة

كتب الأمير نصرى

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة تسعى لحل مشكلة تخفيف الأحمال في القريب العاجل، واستقرار التغذية الكهربائية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على "سي بي سي"، إن البنية الاساسية والتحتية في الكهرباء قوية، ولا يوجد أي غبار على ذلك، وقادرون على تجاوز تلك الأزمة.

وشدد على أن البنية التحتية للكهرباء في مصر "قوية"، مضيفًا:"الكهرباء أساسية في حياتنا ولا غنى عنها، وبإذن الله تكون الفترة الحالية فترة طارئة وتعدي ".

وواصل:"نحاول التماشي مع الواقع الحالي وتخفيف الآثار"، مشددًا على أهمية الترشيد من قبل المواطنين في عملية الاستخدام.

وتابع:"أقصى مدة انقطاع للتيار تكون في غضون ساعة، وتكون في نفس التوقيت للانقطاع اليومي، وإن شاء الله فترة ومرحلة مؤقتة وتعدي".