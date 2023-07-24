اليوم السابع
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‫الزراعة: مركز البحوث الأول فى الزراعة والرابع بمختلف العلوم طبقًا لمؤشر سيماجو الأسباني

الإثنين، 24 يوليو 2023 07:18 م
‫الزراعة: مركز البحوث الأول فى الزراعة والرابع بمختلف العلوم طبقًا لمؤشر سيماجو الأسباني وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية إن المركز جاء الأول فى الزراعة والمرتبة الرابعة على وجه الإطلاق في مختلف العلوم للمؤسسات العلمية المصرية وذلك طبقًا لترتيب سيماجو الأسباني (SCIMGO) للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط والذى يقوم على تصنيف 391 مركزًا بحثيًّا يمثلون 22 دولة في المنطقة وفقًا لثلاثة أبعاد رئيسية وهي: البحث، والابتكار، والتأثير المجتمعى.

أضاف سليمان بأن ذلك جاء نتيجة اهتمام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بدعم مركز البحوث الزراعية نظرا للدور الكبير الذى يقوم به في دعم منظومة الأمن الغذائى مشيرا إلى أن المركز هو الاقدم من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

ووجه رئيس مركز البحوث الزراعية التهنئة لجميع الباحثين والعاملين بالمركز على هذا الإنجاز مؤكدا على توجيهات وزير الزراعة ببذل المزيد من الجهد والاهتمام بكل القضايا البحثية المرتبطة بالتنمية ومواكبة التغيرات المناخية لدعم متطلبات الأمن الغذائى وبناء نظم زراعية قادرة على تحقيق تنمية مستدامة وأضاف أن الدولة تقدم كل الدعم للبحوث التطبيقية مشيرا الى ان المعاهد والمعامل البحثية تمتلك نخبة متميزة من الباحثين الأكفاء. 

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت قد أعلنت التصنيف الجديد للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2023 من خلال مؤشر سيماجو الأسباني (SCIMGO) وبالتعاون مع السيفير Elsevier . وجاء مركز البحوث الزراعية في المركز الأول في البحث العلمي الزراعى.


مركز البحوث الزراعية

ترتيب سيماجو الأسبانى

شمال أفريقيا

الشرق الأوسط



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