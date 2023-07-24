اليوم السابع
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الصحة: تراجع نسب الوفيات بالتسمم لأقل من 1%

الإثنين، 24 يوليو 2023 08:56 م
الصحة: تراجع نسب الوفيات بالتسمم لأقل من 1% الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، أن نسبة الوفيات الناتجة عن حالات التسمم انخفضت خلال الفترة الماضية إلى أقل من 1 % نتيجة لزيادة التوعية وتقديم الإرشادات الخاصة بحالات التسمم وكيفية التعامل مع المريض لحين الوصول إلى المستشفى.

ولفت الخطيب إلى تقديم الاستشارات التليفونية عبر الخط الساخن لطوارئ وزارة الصحة والسكان على رقم 137 بالتنسيق مع الخطوط الساخنة لمراكز السموم التابعة للمستشفيات الجامعية، لتقديم أفضل وأرقى خدمة طبية للمواطن المصري.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان استحداث 22 مركزا للسموم في 21 محافظة، وإمدادها بأحدث الأجهزة لسرعة التعامل مع حالات السموم والتي تعتبر من الإصابات الطارئة التي تحتاج إلى تدخل سريع.

 

أشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزارة قامت بإدراج هذه المنظومة داخل منظومة الرعاية الحرجة والعاجلة مع رفع كفاءة المعامل الملحقة بالمستشفيات، وتوفير أحدث بروتوكولات العلاج في جميع مراكز السموم على مستوى المحافظات.

وقال "عبدالغفار "إنه تم إعادة هيكلة أقسام الطوارئ وتجهيزها بالأدوية والمستلزمات الضرورية للتعامل مع حالات التسمم بالمستشفيات العامة والمركزية التي تم إدراج وحدات علاج التسمم بها وهي (زايد آل نهيان – أم المصريين –العامرية العام – المنصورة العام – ناصر العام –المنيا العام – بورسعيد العام – قنا العام – منوف العام –الغردقة العام – الإيمان العام – سوهاج العام – الإسماعيلية العام – المنشاوي لعام – الفيوم العام – إيتاي البارود – كفر الدوار العام – مطروح العام – بني سويف العام – كفر الشيخ العام - الزقازيق العام – دمياط العام).

 


الصحة

التسمم

المستشفيات

المراكز الطبية



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