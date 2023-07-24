اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 يوليو 2023 09:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة تنفى وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر مما يهدد بخروجه من الخدمة

الإثنين، 24 يوليو 2023 07:43 م
الحكومة تنفى وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر مما يهدد بخروجه من الخدمة المركز الاعلامي لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة، مُشددةً على أن حقل ظهر يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية، وفقاً لأحدث المعايير العالمية، دون وجود أي مشكلات تقنية ،ومن الجدير بالذكر أنه قد تم بدء الإنتاج المبكر من الحقل عام 2017 بمعدلات حوالي 350 مليون قدم3 غاز/يوم واستمر في الزيادة تدريجياً كنتيجة لدخول الآبار على الإنتاج، حيث تم دخول عدد 19 بئراً على الإنتاج، وتجدر الإشارة أن الشركاء في حقل ظهر إيني الإيطالية وبي بي الإنجليزية وروزنفت الروسية ومبادلة الإماراتية وإيجاس المصرية (والمشغل للحقل شركة إيني) لا يتوانون عن ضخ الاستثمارات منذ بدء الإنتاج وذلك للحفاظ على معدلات الإنتاج للحقل، وجار حالياً حفر البئر العشرين باستثمارات 70 مليون دولار، ويصل إلى متوسط إنتاج حوالي 2,3مليارقدم3 غاز/يوم، وبلغ إجمالي استثمارات الحقل حتي الآن 12 مليار دولار ومتوقع أن تصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة القادمة.

 

WhatsApp Image 2023-07-24 at 6.41.24 PM

حقل ظهر

انتاج حقل ظهر

الحكومة

الغاز بحقل ظهر

وزارة البترول

خليك واعى



الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يترأس وفد مصر فى فعاليات مؤتمر "لحظة الأمم المتحدة لتقييم الغذاء"

الإثنين، 24 يوليو 2023 05:55 م

وزير الزراعة الإيطالى: زيادة التنسيق لتفعيل مجالات التعاون مع مصر

الإثنين، 24 يوليو 2023 03:25 م

رئيس الوزراء يلتقى مدير عام منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).. مدبولى: التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وما تفرضه من تحديات إضافية على الأمن الغذائى تتطلب من الدول تبنى نهج شامل للتعاون فى مواجهة تغير المناخ

الإثنين، 24 يوليو 2023 03:00 م

الحكومة تنفى اعتماد مصلحة الضرائب بعض الشركات كوسيط لإرسال فواتير إلكترونية

الإثنين، 24 يوليو 2023 12:17 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة