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حصاد الوزارات.. تقديم 11.2 مليون خدمة طبية مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة

الإثنين، 24 يوليو 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. تقديم 11.2 مليون خدمة طبية مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة حملة 100 يوم صحة
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم. 
 
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حصاد الوزارات

الكهرباء

البترول

الصحه

100 يوم صحه

مصلحه الضرائب

الفواتير الاليكترونيه

سرطان عنق الرحم

تخفيف الاحمال



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