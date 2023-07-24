حصاد الوزارات.. تقديم 11.2 مليون خدمة طبية مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.
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