الصحة: سرطان عنق الرحم من أصعب الأورام عند السيدات وتصل نسب وفياته 63 %

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن سرطان عنق الرحم يصيب الجزء الأسفل من الرحم الذى يصل جسم الرحم بالمهبل والمسئول عنه فيروس الورم البشرى الحليمى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، يعتبر سرطان عنق الرحم من أصعب السرطانات التى تصيب السيدات حيث تصل نسب الوفيات به إلى 63 %.

وأضافت وزارة الصحة، سرطان عنق الرحم يحدث نتيجة الاصابه بأنواع معينة من هذه الفيروسات الشديدة الخطورة وخاصة 16,18 ، والتي قد تتسبب في 70% تقريبا من سرطان عنق الرحم والافات المسرطنة المسبب له.

وتابعت، "هناك أنواعا أخري من فيروس الورم الحليمي البشري(HPV) غير المسبِّبة للسرطان (خاصةً النوعين 6 و11) قد تسبب ثآليل في الأعضاء التناسلية وورم حُليمي تنفسى مرض تنمو فيه الأورام داخل المسالك التنفسية المؤدية من الأنف والفم إلى الرئتين".

ورغم أن هذه الحالات قلما تؤدي إلى الوفاة، فإنها قد تتسبّب بدرجة كبيرة في الإصابة بالمرض، أما الأعضاء التناسلية فهي بالغة الشيوع ومُعدِية للغاية وتؤثر على الحياة الجنسية.

ويعد فيروس الورم الحليمي البشري هو العدوي الفيروسية الأكثر شيوعا في المسالك التناسلية، فمعظم النساء والرجال (80% تقريبا) من الناشطين جنسيا سيصابون به في نقطة ما في حياتهم وبعضهم قد تتكرر لديه الإصابة.