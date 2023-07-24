اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 يوليو 2023 01:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تقديم 11.2 مليون خدمة طبية مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة حتى اليوم

الإثنين، 24 يوليو 2023 01:20 م
تقديم 11.2 مليون خدمة طبية مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة حتى اليوم وزارة الصحة والسكان
كتب ـ وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم تقديم 11.2 مليون خدمة طبية ضمن حملة 100 يوم صحة حتى اليوم مجانا.
 
وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل مبادرة 100 يوم صحة، موضحا أنها تعتمد على أسطول ضخم من العيادات الطبية والقوافل العلاجية التى تتوجه للتجمعات السكانية.
 
وأكد أن المبادرة تهدف لقليل الأعباء على المواطنين، حيث إن الفحص الطبي والعلاج كان يحمل المواطن غير القادر وحتى القادر أعباء إضافية، وأضافت أنه تم إصدار 94 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال الـ15 يوما الماضية من مبادرة 100 يوم صحة، ولفت إلى أنه يتم الاهتمام بمبادرات الصحة من أجل الوصول إلى المواطن في الأماكن التي لا يستطيع فيها تلقي الخدمة وذلك من خلال العيادات المتنقلة.
 
وفي حالة الحاجة إلى تركيب صمام أو قلب مفتوح أو زراعة كلى، قال وزير الصحة، إنهم يتم تحويل الحالة للمستشفى وإصدار قرار علاج على نفقة الدولة والقيام بالعملية الجراحية دون تحمل المريض أى تكاليف إضافية.

 


الصحة

100 يوم صحة

المستشفيات

اليوم السابع بلس

القوافل الطبية

المبادرات الرئاسية

وزارة الصحة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة