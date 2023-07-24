التعليم: مسارات جديدة وفرص عمل بعد التخرج من مدارس التكنولوجيا التطبيقية

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك مسارات وفرص متاحة للطلاب بعد التخرج من مدارس التكنولوجيا التطبيقية تتمثل فى الالتحاق بسوق العمل مباشرة والالتحاق بالجامعات التكنولوجية والالتحاق بالمعاهد الفنية والالتحاق بالجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز وذلك خلال الفترة من 19/7/ 2023 الى 31/7/ 2023، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتوضح الوزارة إن هناك شروط يجب توافرها في الطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز، وأن عملية اختيار الطلاب تتم بمنتهى الدقة ووفق معايير وشروط محددة مثل الحصول على المجموع المحدد لكل مدرسة، واجتياز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية، مشيرة إلى أنه يتم توفير العديد من المميزات للطلاب من تدريبات عملية وشخصية وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، ذلك بالإضافة إلى التعلم في بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية وتساعد الطالب على الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر، وممارسة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية للطلاب في المدارس.

و فيما يخص طريقة التقدم فإنها تتم بشكل إلكتروني من خلال الرابط التالي