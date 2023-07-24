تركيب قضبان الخط الأول للقطار السريع بطول 50 كم.. صور

كتب سيد الخلفاوى

سلمت وزارة النقل ، تحالف (سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب) 50 كم من مسار القطار الكهربائي السريع بالخط الأول، في نطاق محطة العاصمة في المسافة من كم 40 حتى كم 90 ، وتم البدء في تركيب القضبان والبازلت وأعمدة الكاتنيري ليبدأ بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية.

وينشر "اليوم السابع" صور توضح بدء تركيب القضبان بمسار القطار بعد فرد طبقة البازلت، حيث يتم الاستعانة بالشركات المصرية فى اعمال التنفيذ، كما يتم استخدام خامات مصرية فى المشروع.

ويتم تجهيز 142 كم أخرى من المسار لتسليمها لتحالف (سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب ) بواقع 55 كم في نطاق محطة النوبارية و87كم في المسافة من العلمين لفوكه وذلك لكي يبدأ التحالف في أعمال تركيب القضبان والبازلت وأعمدة الكاتنيري ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية.

وتسهم شبكة القطار الكهربائي السريع، فى خدمة الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة التي يتم انشائها، وكذلك خدمة جميع المناطق الصناعية والزراعية المار بها، بالإضافة إلى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

جدير بالذكر أن شبكة القطار السريع تتكون من 4خطوط بإجمالي أطوال 2250 كم ويدخل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة/ العلمين /مطروح ) ضمن الممر اللوجيستي السخنة/ الدخيلة و يبلغ طول الخط 675 كم وبعدد محطات تبلغ 21 محطة وبعدد 1 مركزاً للتحكم والسيطرة ويتكون من 15 قطار سريع ، 34 قطار إقليمى ، 14 جرار بضائع.