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الحكومة تنفى اعتماد مصلحة الضرائب بعض الشركات كوسيط لإرسال فواتير إلكترونية

الإثنين، 24 يوليو 2023 12:17 م
الحكومة تنفى اعتماد مصلحة الضرائب بعض الشركات كوسيط لإرسال فواتير إلكترونية انفوجراف
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتماد مصلحة الضرائب المصرية بعض الشركات كوسيط لإرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لقيام مصلحة الضرائب المصرية باعتماد شركات أو برامج وسيطة لإرسال الفواتير إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، مُوضحةً أن شركة "إي تاكس" فقط هي المرخص لها كمقدم خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وفقاً لقرار وزير المالية بما يسهم في تسهيل عمليات إرسال وتأمين الفواتير الإلكترونية من الممولين لمصلحة الضرائب المصرية، وتوفير خدمات الدعم الفني، مُشددة ًعلى أن مصلحة الضرائب المصرية غير مسئولة عن أي تعاملات مع الكيانات غير المعتمدة. 
 
 
انفوجراف
انفوجراف

 


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خليك واعى

اليوم السابع بلس



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