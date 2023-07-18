أخبار 24 ساعة.. التعليم العالى: من حق الطالب التسجيل فى أكثر من اختبار قدرات

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم هذه الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية
وزارة التخطيط: نستهدف الوصول لـ 500 مركز تكنولوجى متنقل بحلول 2025
مترو الأنفاق: تخفيض سرعة الخط الأول والثاني لمنع الأعطال مع ارتفاع درجات الحرارة
التعليم العالى: من حق الطالب التسجيل في أكثر من اختبار قدرات
وزير الصحة يتفقد مستشفى قنا العام ويوجه بسرعة القضاء على قوائم الانتظار
مترو الأنفاق يخفض سرعته بسبب ارتفاع درجات الحرارة
عودة آخر فوج سالمين .. الحجاج: شكرا لنجاح بعثة حج القرعة (فيديو)
وزير التعليم يكشف مراحل بناء المقررات الدراسية ويؤكد: توازن المناهج العالمية
وزراء التضامن والتعليم والعمل يشهدون حفل تخرج طلاب مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية
وزير الصحة يتفقد مستشفى حورس التخصصي بالأقصر ويشيد بمستوى الخدمات
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