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أخبار 24 ساعة.. التعليم العالى: من حق الطالب التسجيل فى أكثر من اختبار قدرات

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. التعليم العالى: من حق الطالب التسجيل فى أكثر من اختبار قدرات وزارة التعليم العالى
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم هذه الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية
 
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