التموين تعلن عن مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام

كتب مدحت وهبة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح ممارسة لإستيراد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من "أي منشأ " لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية خلال الفترة من 15 إلى 30 سبتمبر 2023 أو 1 إلى 15 أكتوبر 2023 أو من 16 إلى 31 أكتوبر 2022،وسيكون تقديم العروض يوم 29 يوليو الجارى بمقر الهيئة بمبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية .

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه شركات بنجر السكر باستمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية موسم الحصاد وسداد مستحقاتهم أول بأول، وانتظام انتاج السكر المحلى وطرحه للمواطنين سواء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية أو بطاقات التموين وكذلك في الأسواق ، لافتا الى انتاج السكر المحلى من البنجر والقصب سيعزز من المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر بما يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة في ظل توفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية حيث يتجاوز المخزون حاليا لأكثر من 6 أشهر.