اليوم السابع
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مرصد الكهرباء: 11 ألفا و600 ميجا وات احتياطي بالشبكة اليوم

الإثنين، 17 يوليو 2023 04:35 م
مرصد الكهرباء: 11 ألفا و600 ميجا وات احتياطي بالشبكة اليوم مرصد الكهرباء 11 ألف 600 ميجا وات احتياطي بالشبكة اليوم
كتبت رحمة رمضان

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أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس الأحد 34 ألفا و650 ميجا وات، معلناً أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة مساء اليوم الإثنين 34 ألفا و800 ميجا وات.
 

وتوقع الجهاز، أن تكون هناك زيادة احتياطية فى الإنتاج المتاح اليوم الاثنين قدرها 11 ألف 600 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم تخفيض أى أحمال سواء عن طريق الفصل الإجبارى أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.   

 

الجدير بالذكر أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته فى صيف 2014 حيث تمكنت من التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتدائاً من يونيو 2015

 

وحول الإجراءات التى اتخذها القطاع للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بتوظيف المنهج العلمى فى البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقاً لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ وقد تم ذلك من خلال خطة طموحة وعاجلة حيث تم إضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.

 

ولم تشهد مصر أى انقطاعات نتيجة لتخفيف الأحمال على مدار ال9 سنوات الماضية بجميع أنحاء الجمهورية، و أصبح هناك أحتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 24 ألف ميجا وات يومياً خلال فصل اشتاء و يصل إلى 15 ألف ميجا وات خلال فصل الصيف.

 
مرصد الكهرباء 11 ألف 600 ميجا وات احتياطي بالشبكة اليوم
مرصد الكهرباء 11 ألف 600 ميجا وات احتياطي بالشبكة اليوم

 


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