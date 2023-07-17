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عودة آخر فوج سالمين .. الحجاج: شكرا لنجاح بعثة حج القرعة (فيديو)

الإثنين، 17 يوليو 2023 04:24 م
عودة آخر فوج سالمين .. الحجاج: شكرا لنجاح بعثة حج القرعة (فيديو) عودة اخر فوج من الحجاج
كتب محمود عبد الراضي

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بدعوات لا تتوقف، قدم آخر فوج من حجاج القرعة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على نجاح بعثة الحج لهذا العام، مؤكدين أن الرحلة كانت طيبة وميسرة، وقد عادوا بذكريات طيبة.

وأشاد الحجاج بقرب فنادق الإقامة من المناسك والحرمين، مؤكدين أن ضباط بعثة حج القرعة رافقوهم على مدار الرحلة، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وسهلوا اجراءاتهم.

 

ووصل آخر أفواج حج القرعة بمطار القاهرة الدولى العائدون من الأراضي المقدسة عقب أداء فريضة الحج، وتم إنهاء كافة الإجراءات وتقديم التسهيلات والتيسيرات لهم.

  وحققت بعثة حج القرعة نجاحاً كبيراً فى توفير الخدمات للحجاج بالتنسيق مع السلطات السعودية خلال فترة أدائهم مناسك الحج، وتوفير الحافلات المجهزة بكافة وسائل الراحة للتسهيل على ضيوف الرحمن خلال تفويجهم من المدينة إلى مكة وتصعيدهم إلى عرفات، فضلاً عن نفرهم لمزدلفة ومنها إلى منى حتى عودتهم لأماكن إقامتهم بمكة.

  وأعرب ضيوف الرحمن عن تقديرهم واعتزازهم بما لمسوه من اهتمام بالغ من قِبل وزارة الداخلية ، ووجهوا الشكر للقيادة السياسية ووزارة الداخلية على هذا الاهتمام.

 

 


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وصول الحجاج

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