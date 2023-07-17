اليوم السابع
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البيئة: 6 دراسات جدوى و49 فرصة بمؤتمر الاستثمار البيئى والمناخى نهاية يوليو

الإثنين، 17 يوليو 2023 05:52 م
البيئة: 6 دراسات جدوى و49 فرصة بمؤتمر الاستثمار البيئى والمناخى نهاية يوليو الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوى

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باقى بضعة أيام على إطلاق أول منتدى للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، والمتوقع إطلاقه نهاية شهريوليو الجارى، تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء، من أجل تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخى.
 
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن خلال منتدى للاستثمار البيئي والمناخي، سيتم عرض دراسات حالة ونماذج لفرصة استثمارية واعدة، على عدة مستويات متنوعة في قطاعات مختلفة غير الطاقة المتجددة، حيث انه سيتم عرض 6 دراسات جدوى لمشروعات جاهزة للاستثمار، كما سيتم تسليط الضوء على 49  فرصة استثمارية أخرى، مشيرة إلى أن الهدف من هذا المنتدى رفع الوعي وتغيير الفكر السائد.
 
وشددت وزيرة البيئة في تصريحات خاصة، أنه سيعقب هذا المنتدى، عدة جلسات قطاعية لرفع الوعى الفرص الواعدة لشباب الخريجين،  ورواد الأعمال في تغير المناخ، حيث أن المؤتمر يدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما سيركز على المشروعات التي تراعي التخفيف والتكيف، إضافة لمشروعات تقليل الانبعاثات وتحقق استدامة للموارد الطبيعية، كما سيتطرق إلى عدة مجالات منها إدارة المخلفات والسياحة البيئية،  وصناعات الاقتصاد الحيوي والزراعة،  والأمن الغذائي والطاقة المستدامة..
 
جدير بالذكر أنه سيشارك فى المؤتمر كافة الجهات الحكومية المعنية وممثلي القطاع المصرفي والقطاع الخاص ورواد الأعمال وشركاء التنمية، ومستثمري شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وشركات ناشئة ورواد أعمال وجهات تمويل دولية وشركاء التنمية وغيرها من أصحاب المصلحة، لضمان تحقيق التكامل والشمول،كما  سيعقد بالتعاون مع الجانب السويسري ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ، مما يسهم في خلق لغة حوار وتواصل بين هذه الجهات  للتغلب على كل أوجه عوائق الاستثمار البيئي والمناخي، مضيفا أنه ستشهد فاعليات المؤتمر إطلاق المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر لعرض الاستثمارات والفرص البيئية في مصر.
 
 

البيئة

الاستثمار البيئي

المشروعات البيئية

فرص استثمارية

مشروعات الطاقة



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