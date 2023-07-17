اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 يوليو 2023 09:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مترو الأنفاق: تخفيض سرعة الخط الأول والثاني لمنع الأعطال مع ارتفاع درجات الحرارة

الإثنين، 17 يوليو 2023 09:39 م
مترو الأنفاق: تخفيض سرعة الخط الأول والثاني لمنع الأعطال مع ارتفاع درجات الحرارة مترو الانفاق
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم مترو الانفاق، أن لديهم تعليمات من الفريق كامل الوزير وزير النقل بالسلامة العامة داخل محطات مترو الانفاق، لأنه هو الوسيلة الأسرع والأمن والأرخص داخل القاهرة الكبرى، موضحا أنه مع ارتفاع درجات الحرارة عالية يقومون بتخفيض سرعات المترو.
 
واضاف أحمد عبد الهادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الاعلامية ايمان الحصري، أنهم يقومون بخفض سرعة المترو من 80 كيلو إلى 60 كيلو في الخط الاول والثاني لمنع الأعطال وحفاظا على مسيرة القطارات والقضبان، موضحا أن هذه الخطوط تعمل بالكهرباء الهوائية.
 
وتابع: "نقوم بتخفيض السرعة طوال فترة الصيف من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 مساءا لحين انخفاض درجات الحرارة وعودتها لمعدلها الطبيعي، ومن أول وصول درجة الحرارة لـ40 درجة في المترو يتم تخفيض السرعات".
 

المترو

مترو الانفاق

ارتفاع درجات الحرارة

سرعة المترو

الكهرباء



الموضوعات المتعلقة

مترو الأنفاق يخفض سرعته بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الإثنين، 17 يوليو 2023 05:26 م

إضراب سائقى مترو أنفاق لندن عن العمل يومى 23 و28 يوليو بسبب المعاشات وتسريح العمال

الخميس، 06 يوليو 2023 10:25 م

مترو الأنفاق: استمرار العمل بنفس مواعيد التشغيل خلال أيام عيد الأضحى

الإثنين، 26 يونيو 2023 03:24 م

مترو الأنفاق: لا تغيير فى مواعيد القطارات خلال إجازة عيد الأضحى

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:36 م

النائبة آية مدنى تعلن موافقتها على اتفاقيات دولية لتحديث مترو الأنفاق

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 01:26 م

مترو الأنفاق يعلن وقف اشتراكات طلاب التعليم الأساسى بعد انتهاء الدراسة (إنفو)

الثلاثاء، 30 مايو 2023 11:20 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة