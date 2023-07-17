وزارة التخطيط: نستهدف الوصول لـ 500 مركز تكنولوجى متنقل بحلول 2025

كتب أحمد عرفة - الأمير نصرى

أكد المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط لشئون التحول الرقمي، أن الحكومة الفترة الأخيرة اهتمت بقنوات تقديم الخدمات، وبينها المراكز التكنولوجية التي توفر بيئة عمل مناسبة لتقديم الخدمات وتفصل طالب الخدمة عن مقدم الخدمة.

وقال المهندس أشرف عبد الحفيظ خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، إن الموظفين في المراكز الخدمية التكنولوجية مدربين على أعلى مستوى.

وتطرق للحديث عن المراكز التكنولوجية المتنقلة، عبر السيارات المتنقلة، حيث قال إنه يوجد 300 مركز تكنولوجي ثابت و200 مركز متنقل، تقدم الأحوال المدنية والتوثيق وخدمات مختلفة بجانب 50 مركز على وشك دخول الخدمة، ونستهدف الوصول لـ 200 مركز آخر بهدف الوصول لكافة المدن عبر محافظات الجمهورية، والوصول لـ 500 مركز متنقل على الأقل، خلال العامين المقبلين.