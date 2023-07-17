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التعليم العالى: من حق الطالب التسجيل في أكثر من اختبار قدرات

الإثنين، 17 يوليو 2023 07:51 م
التعليم العالى: من حق الطالب التسجيل في أكثر من اختبار قدرات السيد عطا
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور السيد عطا المشرف على التنسيق واختبارات القدرات بوزارة التعليم العالى، إنه تم الاستعداد لتنسيق الكليات منذ شهرين من خلال تجهيز لموقع التنسيق وإعداد المطبوعات وإعداد الكليات.
 
وأضاف المشرف على التنسيق واختبارات القدرات بوزارة التعليم العالى، في تصريحات لبرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سى بى سى، أن اختبارات القدرات بدأت منذ يوم السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 27 يوليو في كليات معينة .
 
وتابع السيد عطا :"موقع التنسيق مفتوح على مدار الـ 24 ساعة ويدخل الطالب برقم الجلوس ورقم بطاقة الرقم القومى، ومن حق الطالب أن يسجل في أكثر من اختبار".
 
 

التعليم العالى

السيد عطا

مصر

اختبار القدرات

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