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أخبار × 24 ساعة.. البنك المركزى يصدر قواعد ترخيص البنوك الرقمية

الخميس، 13 يوليو 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. البنك المركزى يصدر قواعد ترخيص البنوك الرقمية البنك المركزى المصرى - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
البنك المركزى يصدر قواعد ترخيص البنوك الرقمية وإجراءات الرقابة والإشراف عليها
 
 
 
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اخبار 24 ساعه

جامعه الازهر

البابا تواضروس

النربيه والتعليم

العاصمه الاداريه الجديده

الصحه

العام الدراسى

وزيره التضامن

الجمعيات الاهليه



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