أخبار × 24 ساعة.. البنك المركزى يصدر قواعد ترخيص البنوك الرقمية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
البابا تواضروس يكرم الطلاب المتفوقين فى الشهادة الإعدادية بالإسكندرية
التعليم: نقل مقر الوزارة بشكل نهائى للعاصمة الإدارية الجديدة 16 يوليو
الصحة تعلن تقديم 485 ألف خدمة طبية ضمن حملة «100 يوم صحة» أمس الثلاثاء
التعليم: لم يتحدد موعد بدء العام الدراسى الجديد 2023/2024 حتى الآن
وزيرة التضامن تتابع تفويج حجاج الجمعيات الأهلية وتوجه بتيسير إجراءات العودة
«الصحة» تعلن إطلاق قافلة علاجية لخدمة أهالي شمال سيناء
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