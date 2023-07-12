التعليم: طلاب الثانوية العامة المكفوفون أدوا امتحان الاقتصاد دون مشاكل

كتب محمود طه حسين

انطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، حيث أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في الاقتصاد بإجمالي 255 طالبًا وطالبة.

وحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الأول، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

الجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) سيؤدون يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2٠٢٣ الامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

كما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات يوم الخميس الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٣، بينما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين غدًا الأربعاء الموافق 12 يوليو امتحان مادة الاقتصاد .