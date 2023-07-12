البابا تواضروس يكرم الطلاب المتفوقين فى الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

كتب: محمد الأحمدى – جاكلين منير

كرم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عدد من الطلاب المتفوقين والحاصلين على الدرجات النهائية بالشهادة الإعدادية بالإسكندرية، حيث تم اختيار الطلاب الحاصلين على نسبة 98.8 % حتى الحاصلين على مجموع بنسبة 100 %.

ووصل منذ قليل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، حيث يستأنف عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء، بالتزامن مع عيد الرسل، عظة الأربعاء الأسبوعي لقداسته.

ويلقي قداسة البابا عظة اجتماع الأربعاء الساعة 6 مساءً من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

كان قداسة البابا قد أعلن يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل الماضي عن توقف العظة طوال فترة الخمسين المقدسة على أن يعود للانعقاد مطلع صوم الرسل، قبل أن يتأجل انطلاقه، إثر تعرض قداسته لالتهاب في العصب السابع، ما أدى لاستمرار توقف الاجتماع لحين تعافي قداسة البابا.



تكريم البابا تواضروس



عظة البابا



قداسة البابا



البابا تواضروس